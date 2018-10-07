Фінляндська православна семінарія відзначила 100-річчя заснування.

Святкування столітнього ювілею семінарії та Божественну літургію в день пам'яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова 26-го вересня очолив Митрополит Оулу Ілля, повідомляє офіційний сайт Фінляндської Православної Церкви.

Історія організації систематичної православної церковної освіти у Фінляндії починається у серпні 1918 року, коли за сприяння протоієрея Сергія Солнцева і сенатора С. Сетяля Сенат прийняв рішення про відкриття у місті Сортавала першої Православної семінарії Фінляндської Православної церкви.

Спочатку передбачалося, що семінарія буде закритим навчальним закладом для десяти вихованців. Освіта, харчування, проживання були безкоштовними.

Першим головою правління був призначений кафедральний протоієрей Михайло Казанський. За поданням правління семінарії першим її ректором у 1918 був призначений голова комітету з перекладу богослужбових книг протоієрей Сергій Окулов, а лектором - Костянтин Кононофф. Передбачалося, що навчання в семінарії буде дворічним, проте вже у 1919 році воно було продовжено до чотирирічного. У 1926 році Православна семінарія в Сортавала пройшла державне ліцензування.

Небесним покровителем семінарії став святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов. Спочатку викладання велося на квартирах о. Сергія Окулова і Констянтина Кононоффа, поки в 1931 році семінарії не були надані приміщення колишньої російської школи в місті Сортавала.

У повоєнні роки Православна семінарія діяла в Гельсінкі, Кіркконуммі та Коупіо. З 1988 року в рамках реформ церковної освіти підготовка церковних кадрів була передана Університету Йоенсуу (суч. Східно-Фінляндський університет). Тоді ж була відкрита нова Православна семінарія у Йоенсуу для богослужбової та іншої церковної практики для студентів-богословів університету.