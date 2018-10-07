Грузинська православна церква утримується від «попередніх оцінок» українського церковного питання

Грузинська православна церква утримається від оцінок до оприлюднення офіційної позиції Константинопольського патріархату та Московського патріархату щодо питання автокефалії Української церкви, заявив Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II.

Цю заяву Католикос-Патріарх всієї Грузії зробив на зустрічі з головою Верховної ради України Андрієм Парубієм, повідомляється на офіційному сайті Грузинської Православної Церкви.

"Необхідно утримуватися від попередніх оцінок, поки не буде зафіксована офіційна і остаточна позиція Вселенської патріархії і Руської церкви, заснована на нормах церковного канонічного права", - цитує Іллю II прес-служба на сайті Патріархії.