Грузинська православна церква утримується від «попередніх оцінок» українського церковного питання
14:17, 07 жовтня 2018Православ`я
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Спікер українського парламенту і глава Грузинської православної церкви обговорили ситуацію в Україні / patriarchate.ge
Грузинська православна церква утримається від оцінок до оприлюднення офіційної позиції Константинопольського патріархату та Московського патріархату щодо питання автокефалії Української церкви, заявив Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II.
Цю заяву Католикос-Патріарх всієї Грузії зробив на зустрічі з головою Верховної ради України Андрієм Парубієм, повідомляється на офіційному сайті Грузинської Православної Церкви.
"Необхідно утримуватися від попередніх оцінок, поки не буде зафіксована офіційна і остаточна позиція Вселенської патріархії і Руської церкви, заснована на нормах церковного канонічного права", - цитує Іллю II прес-служба на сайті Патріархії.
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