На свято Покрови Патріарха Кирила запросили до Білорусі

У п'ятницю, 5 жовтня, у Білорусі відбулася прес-конференція, присвячена майбутньому візиту Патріарха Кирила і членів Священного Синоду Руської Православної Церкви.

Патріарший Екзарх всієї Білорусі Митрополит Павел, повідомив, що головна мета візиту полягає в «Архіпастирському відвідуванні народу Божого в Білій Русі в пам'ятну річницю 1030-річчя Хрещення Русі», повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

У суботу, 13 жовтня, напередодні свята Покрова Пресвятої Богородиці, Первосвятительський візит розпочнеться зі звершення Всенічного бдіння у Свято-Духовому кафедральному соборі міста Мінська. Разом із Патріархом Кирилом у богослужінні візьмуть участь члени Священного Синоду, архіпастирі Білоруського Екзархату та клірики Мінської єпархії. На молитовне спілкування з Патріархом запрошуються всі бажаючі. Початок богослужіння о 17.00.

У неділю 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, Предстоятель Руської Православної Церкви очолить чин великого освячення храму-пам'ятника на честь Всіх святих у місті Мінську, а потім звершить у ньому першу Божественну літургію. Початок богослужіння о 9.00.

Цього ж дня о 14.30 Патріарх Кирил покладе вінок до обеліска на Площі Перемоги міста Мінська і вшанує пам'ять всіх вождів і воїнів, що за віру і Вітчизну життя своє поклали.

У понеділок 15 жовтня о 9.30 у Палаці Незалежності міста Мінська відбудеться зустріч Патріарха Кирила, членів Священного Синоду Руської Православної Церкви та Синоду Білоруського Екзархату з Президентом Республіки Білорусь Олександром Григоровичем Лукашенком.

Цього ж дня у Мінському єпархіальному управлінні відбудеться засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви. Вперше в історії Священний Синод збереться на своє засідання в столиці Республіки Білорусь — місті Мінську.