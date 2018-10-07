Святогірська лавра випустить альманах, присвячений історії обителі

Святогірська лавра випустить альманах, присвячений історії давньої чернечої обителі.

У випусках «Святогірського літописця» будуть відображені як події давнього літопису монастиря, відновлені за знайденими історичними джерелами, так і сучасна історія Святогірської лаври, знакові події в житті Святогір'я у наш час, повідомляється на сайті Лаври.

"Читацька аудиторія майбутнього видання Святогірської лаври, в основному, охоплює всіх, кого в силу професійних чи власних інтересів хвилюють питання історії, зокрема, історії Святогірського краю і Слобожанщини", - сказано в повідомленні прес-служби Лаври.

«Святогірський літописець» знайде своїх читачів у середовищі істориків і краєзнавців, вчителів і викладачів, учнів, студентів та аспірантів вищої школи, працівників бібліотек і музеїв, і всіх, кому дорогі Святі Гори і хто цікавиться історією найдавнішої обителі Східної України.

На цей час проект альманаху готовий до тиражу, а Святогірська обитель відкриває збір коштів на випуск власного альманаху.