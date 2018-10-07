Мощі святителя Миколая Чудотворця перебуватимуть у Києві до 15 жовтня

Поклонитися мощам одного із найшанованіших святих, святителя Миколая Чудотворця, Архієпископа Мир Лікійських, які прибули до Києва зі Свято-Іллінського монастиря Одеси, можна до 15 жовтня у столичному храмі святого Великомученика Пантелеімона, що знаходиться у мікрорайоні ДВРЗ.

Храм для поклоніння відкритий щоденно з 08.00 ранку по 19.00 вечора. Також щоденно о 18.00 служиться акафіст перед мощами святого Миколая з водосвятним молебнем та помазанням святим єлеєм, який був освячений на його мощах, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Протягом віків святий Миколай допомагає людям у скрутних життєвих ситуаціях, і завжди являється надійною опорою для всіх, хто з вірою та молитвою звертається до нього.

Храм на честь святого великомученика Пантелеімона знаходиться у столичному районі ДВРЗ (вул. Алма-Атинська, 107 а).