этот материал доступен на русском

У Києво-Печерській лаврі відкрилася православна виставка «Покровська»

22:57, 06 жовтня 2018
Православ`я
2196 0
Виставка буде відкрита з 9.00 до 19.00 / lavra.ua

Перед відкриттям виставки був відслужений молебень, повідомляється на сайті обителі.

/ lavra.ua

«Виставка, яку ми сьогодні відкрили, приурочена до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Нехай молитвами Пречистої Діви, Яка безперестанно простягає на нас Свій Омофор, Господь укріпить усіх нас, допоможе з гідністю зустріти і провести це свято», - сказав архімандрит Гліб після молебню.

/ lavra.ua

На виставці можна придбати ікони і богослужбове начиння, книги для православного читача, в тому числі і дитячу літературу, православні фільми, мультфільми і піснеспіви на дисках, продукти бджільництва та мед нового збору, лікувальні трав’яні чаї і багато іншого. Також можна замовити поминання за здоров’я та за упокій в монастирях — учасниках заходу.

Виставка буде відкрита з 9.00 до 19.00 до 14 жовтня. Дислокація — критий перехід до Ближніх печер і дорога, яка веде до Дальніх печер (територія Нижньої Лаври). Вхід вільний.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter