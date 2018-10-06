У Києво-Печерській лаврі відкрилася православна виставка «Покровська»

У суботу, 6 жовтня, у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі розпочала роботу православна виставка «Покровська».

Перед відкриттям виставки був відслужений молебень, повідомляється на сайті обителі.

«Виставка, яку ми сьогодні відкрили, приурочена до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Нехай молитвами Пречистої Діви, Яка безперестанно простягає на нас Свій Омофор, Господь укріпить усіх нас, допоможе з гідністю зустріти і провести це свято», - сказав архімандрит Гліб після молебню.

На виставці можна придбати ікони і богослужбове начиння, книги для православного читача, в тому числі і дитячу літературу, православні фільми, мультфільми і піснеспіви на дисках, продукти бджільництва та мед нового збору, лікувальні трав’яні чаї і багато іншого. Також можна замовити поминання за здоров’я та за упокій в монастирях — учасниках заходу.

Виставка буде відкрита з 9.00 до 19.00 до 14 жовтня. Дислокація — критий перехід до Ближніх печер і дорога, яка веде до Дальніх печер (територія Нижньої Лаври). Вхід вільний.