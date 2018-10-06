Синод Антіохійської Православної Церкви закликав Патріарха Варфоломія скликати екстрене зібрання Предстоятелів Помісних Церков
Синод Антіохійської Православної Церкви попросив Вселенського Патріарха Варфоломія скликати екстрене зібрання Предстоятелів Помісних Церков для обговорення останніх змін у Православному світі, зокрема питання видачі автокефалії новим Церквам і для вироблення спільних рішень перш, ніж приймати фінальну резолюцію з цього питання.
Священний Синод Антіохійської Церкви оприлюднив заяву, прийняту за підсумками 10-ої чергової та 11-її позачергової сесій, які відбулися під головуванням Патріарха Антіохійського і всього Сходу Іоанна Х з 3 по 6 жовтня у Баламандському монастирі в Лівані. Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує дану заяву з посиланням на antiochpatriarchate.org.
Священний Синод висловив занепокоєність намаганнями змінити «географію Православних Церков» і зазначив що, «коли історія розглядається в односторонньому порядку, вона не служить православній єдності, але, навпаки, розпалює ненависть і веде до поділу між синами однієї Церкви».
В Антіохійській Церкві відкидають «принципи утвердження нової Церкви в межах канонічних кордонів існуючих Патріархатів або Автокефальних Церков, як метод для вирішення конфліктів або як Ipso Facto в Православному світі».
Ієрархи Антіохійської Православної Церкви також підкреслили, що: «вирішення проблеми отримання Автокефалії для певної Церкви має відбуватися згідно з православною еклезіологією і з принципами консенсусу, досягнутими раніше усіма Церквами». Що означає «узгодження з Церквою-Матір’ю або за згодою всіх Православних Церков». Вони наполягають, що консенсус у цих питаннях задля захисту єдності у Православному світу має бути досягнуто спільними зусиллями.
«Антіохійська Церква попереджає про небезпеку вступу Православної Церкви в міжнародну політичну боротьбу і про шкоду підходу до Православної Церкви на політичній, расовій або національній основі», — також сказано у рішенні Синоду Антіохійської Церкви.
«Православна Антіохійська Церква просить Його Святість Вселенського Патріарха скликати термінове зібрання Предстоятелів Помісних Церков для обговорення змін, що відбуваються в Православному світі, — говориться в документі далі, — видачі автокефалії новим Церквам і для вироблення спільних рішень перш, ніж приймати фінальну резолюцію з цього питання».
Ієрархи Синоду підкреслили «важливість духовного підйому в цей історичний період і необхідність збереження миру і єдності Церков», а також закликали до пильності, «щоб не скотитися в «політичні ями»». Спираючись на історичний досвід, архіпастирі Антіохійської Церкви нагадали, що «політичні пастки послаблювали Православну Церкву і реальну дієву Православну єдність у світі».