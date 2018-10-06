Зустріч Константинопольського Патріарха з Архієпископом Афінським, запланована на 5 жовтня, не відбулася

У нову фазу кризи перейшли стосунки між Афінами і Фанаром, передає грецьке інформаційне агентство «Ромфея».

Згідно з інформацією агентства, раніше запланована на 5 жовтня зустріч Константинопольського Патріарха Варфоломія з Архієпископом Афінським і всієї Греції Ієронімом не відбулася. Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Ромфею".

Причини скасування зустрічі невідомі.

Раніше про зустріч було оголошено офіційно, і досі немає ніяких офіційних заяв обох сторін, які пояснюють причини скасування зустрічі Предстоятелів обох Церков.