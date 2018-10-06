У Кропивницькому у церкві Благовіщення УПЦ попрощалися із загиблим військовослужбовцем

У Кропивницькому 5 жовтня відбулося відспівування загиблого військовослужбовця Жарова Антона Сергійовича. Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії, чин відспівування воїна звершив священик Кіровоградської єпархії УПЦ клірик храму на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці протоієрей Іван Верескун. Поховaли загиблого військового нa Далекосхідному клaдовищі.

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