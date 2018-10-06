У Болгарії проходять урочистості до 180-ліття від дня народження митрополита Старозагорського Мефодія (Кусєва).

З благословіння Блаженнішого Митрополита Онуфрія, митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій взяв участь у конференції Болгарської Православної Церкви, присвяченій 180-літтю від дня народження митрополита Старозагорського Мефодія (Кусєва). Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Початок наукової конференції, яка проходить 6-7 жовтня, благословив Патріах Болгарський Неофіт, який є присутнім на форумі.

Під час конференції також буде показано документальний фільм про життя і подвиг митрополита Старозагорського Мефодія (Кусєва).

Завершаться урочистості Божественною літургією у храмі Св. Миколая (Стара Загора), яку в недільний день очолить Патріарх Болгарський Неофіт.

Митрополит Мефодій (Кусєв, +1922) болгарський церковний і громадський діяч, народився в 1838 році в Македонії. Прийняв постриг у 1873 р. Напередодні війни з Туреччиною 1877-1878 рр. емігрував до Одеси, допомагав православному командуванню, був радником князя Черкаського. Включився в опір болгар рішенням Берлінського конгресу. Був обраний протосінгелом екзарха Іосифа і відповідав за болгарські школи і читалишта в Македонії. Завершивши семінарію в Києві і духовну академію в Петербурзі, прийняв управління над Старозагорською єпархією. У 1896 р. був висвячений у митрополити.

Особливу увагу єпископ приділяв просвітництву, справам милосердя та екологічним проблемам. Цікаво, що саме митрополит Мефодій заснував унікальний лісопарк «Св. князь Борис-Михаїл» («Аязмото») у Старій Загорі. Також митрополит Мефодій заснував старозагорський благодійний комітет «Св. Іоанн Милостивий».