Священики-волонтери з Вінниччини передали гуманітарну допомогу для військових і мирних жителів прифронтової зони.

З 1 по 5 жовтня тривала чергова поїздка у зону проведення ООС, у Донецьку область, капеланів-волонтерів Вінницької єпархії протоієреїв Анатолія Кузнєцова та Василія Августінова, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Першим населеним пунктом, який відвідали вінничани, було місто Слов’янськ. Місцевому Центру соціально-психологічної реабілітації дітей священики передали гуманітарну допомогу: шкільне приладдя, а також іграшки, солодощі, соки. У будинку наразі перебуває 39 дітей віком від 0,5 до 9 років. На прохання адміністрації закладу отці Анатолій та Василій відправили молебень за здоров’я дітей та за мир в Україні, а також здійснили чин освячення будівель закладу.

У Бахмуті капелани завітали до місцевого підрозділу Цивільно-військового співробітництва і передали для військових продукти харчування та смаколики від волонтерів з Вінниці.

Також священики-волонтери відвідали село Жованка, де на прохання місцевих жителів звершили Таїнство Хрещення над трьома місцевими дітьми 3, 9 та 12 років.

Священики відвідали також військових медиків, які розміщені у Жованці, і передали їм гуманітарну допомогу у вигляді акумулятора для «Швидкої допомоги», електропилки, кабелю, побутової хімії, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, солодощів.

Також священики-волонтери передали в інші населені пункти прифронтової зони зібрану священиками і вірянами Вінницької єпархії, Спілкою десантників Вінниччини, волонтерами-вінничанами, колективом Вінницької кондитерської фабрики, а також благодійниками зі США гуманітарну допомогу для військових і мирних жителів: продукти, дитячі коляски, ковдри, побутову хімію тощо. Частина цього гуманітарного вантажу буде передана військовим ЗС України, а іншу частину доставлять у Будинок милосердя с. Новомихайлівка, звідки вона буде передана за потребами місцевим священиком.