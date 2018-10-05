Білоруська Православна Церква припиняє спільне служіння з єпископами Константинополя

Білоруська Православна Церква припиняє спільне служіння з єпископами Константинопольського патріархату і закликає його призупинити процес надання автокефалії Українській Церкві.

Про це заявив глава БПЦ, митрополит Мінський і Заславський Павел під час прес-конференції у Мінську, передає "ТСН".

"Наша заява складена таким чином, щоб закликати і патріарха Варфоломія, і Синод Константинопольської Церкви переосмислити прийняті рішення і зробити все можливе, щоб дезавуювати або відкликати, зупинити цей процес, який сьогодні приймає чіткі форми церковного розколу всього світового православ'я", - розповів митрополит.

За його словами, розкол може стати найстрашнішою подією, і тому БПЦ вирішила припинити спільне служіння з Константинополем.

"Щоб якось отверезити гарячі голови, було прийнято рішення призупинити наше служіння з єпископатом Константинопольським, призупинити нашу участь у всіх заходах, де головують представники Константинополя", - зазначив митрополит Павел.

Раніше, 14 вересня, Священний синод РПЦ на екстреному засіданні вирішив припинити участь Церкви у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату.