Андрій Парубій запросив патріарха Варфоломія до України

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія до України.

Про це він повідомив на зустрічі з екзархами Вселенського патріарху в Україні – архієпископом Памфільським і Західної Єпархії Української православної церкви в США Даниїлом та єпископом Едмонтону і Захiдної Єпархії Української православної церкви в Канаді Іларіоном. Екзархи підтвердили, що незабаром патріарх Варфоломій може приїхати в Україну, щоб поставити крапку в питанні про автокефалію, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на lb.ua.

"Запрошую Вселенського патріарха в Україну", - сказав Парубій, попросивши екзархів передати це запрошення Вселенському патріарху. За його словами, візит Вселенського патріарха в Україну "буде великим знаком, буде великим символом для України і Верховної Ради".

Парубій також висловив надію, що рішення про надання автокефалії Українській Церкві буде прийнято.

Екзархи, в свою чергу, відзначили, що залишилося зробити останні кроки в питанні надання Томосу, і висловилися за подальшу співпрацю з українським парламентом.

"Я думаю, що його Святість... відвідає Україну і також буде присутнім у Верховній Раді, яка прийняла це історичне рішення (звернення до Патріарха про надання автокефалії Православній Церкві в Україні, - ред.)", - сказав єпископ Едмонтонський Іларіон.