Митрополит Іриней молиться за упокій всесвітньо відомого баскетболіста Григорія Хижняка

Сьогодні, 5 жовтня, помер всесвітньо відомий баскетболіст Григорій Хижняк, прихожанин УПЦ.

Митрополит Іриней висловив співчуття близьким померлого, опубліковане на офіційному сайті єпархії, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

"З сумом сприйняв звістку про смерть Григорія Хижняка.

Покійний був наділений багатьма даруваннями. Григорій Хижняк відомий баскетболіст не лише в Україні, а й в інших країнах світу. За кар'єру пограв у чемпіонатах провідних баскетбольних країн – Іспанії, Греції, Росії, Литві. Виступаючи за «Жальгіріс», два сезони поспіль (2000-2001, 2002). Довгий час грав за збірну, в тому числі на дебютному для України Євробаскеті-1997, а також на чемпіонаті Європи 2003 року.

Після закінчення кар'єри гравця чемпіонату Української Суперліги 2009/2010 став тренером дубля команди «Дніпро-Азот». З 2011/12 по 2018 – обіймав посаду директора з маркетингу БК «Будівельник».

Брав активну участь у соціальних і благодійних програмах.

Григорій був активним парафіянином Української Православної Церкви.

Висловлюю сердечні співчуття рідним і близьким покійного.

Хай милосердний Господь упокоїть душу новопреставленого раба Свого Григорія в оселях праведних, "идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная". Вічна йому пам'ять", - йдеться в повідомленні.