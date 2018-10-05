Православні відзначили 300-річчя від дня народження преподобного Феодора Санаксарського

Відбулися урочистості, присвячені 300-річчю від дня народження преподобного Феодора Санаксарського.

Як повідомляє patriarchia.ru, 1 жовтня відбулося перше богослужіння у каплиці в селі Бурнаково – на малій батьківщині преподобного Феодора Санаксарського і його прославленого племінника святого праведного воїна Феодора Ушакова.

У день 300-річчя від дня народження преподобного Феодора Санаксарського, 2 жовтня, Божественну літургію у Спасо-Преображенському соборі Рибінська очолив єпископ Веніамін.

Владика Веніамін зазначив, що про преподобного Феодорі Санаксарського відомо не так багато.

«Ми дуже багато знаємо про святого праведного воїна Феодора Ушакова й набагато менше – про його дядька, преподобного Феодора Санаксарського. Адже саме цей святий і вклав віру в Бога в свого племінника, який з юних років зростав у православній традиції», - сказав він.

У той же день в бібліотечно-інформаційному центрі «Веселка» відбулася конференція «Преподобний Феодор Санаксарський. Віхи життєвого шляху».