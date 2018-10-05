На Рівненщині іконі Пресвятої Богородиці “Страсна” вклонилися православні у 40 храмах та монастирях

У середу завершилося перебування ікони Пресвятої Богородиці “Страсна” у храмах Рівненської єпархії УПЦ.

За час свого перебування з 20 вересня по 3 жовтня ікона відвідала сорок храмів в усіх благочиннях єпархії, серед яких шість монастирів, два подвор’я і один скит. Про це повідомляється на сайті Рівненської єпархії.

Увесь цей час біля ікони возносились посилені молитви за мир в Україні і збереження єдності Святого Православ’я. Люди нескінченним потоком спішили до Божої Матері з надією Небесної допомоги і заступництва.

У день завершення перебування ікони на Рівненщині секретар єпархії протоієрей Олександр Єгоров очолив служіння Божественної літургії у Свято-Троїцькому ставропігійному жіночому монастирі м. Корець.

Після Божественної літургії собором священиків було відслужено молебень до Божої Матері. Протоієрей Олександр подякував настоятельці монастиря ігумені Рафаїлі з сестрами за можливість спільної молитви до Божої Матері, після чого відбулося прощання зі святинею.