Предстоятель Польської Церкви закликає Вселенського Патріарха скликати міжправославний Синаксис з українського питання

Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава закликав Вселенського Патріарха Варфоломія скликати Синаксис Предстоятелів Православних Церков, щоб обговорити українське церковне питання.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на orthodoxia.info.

Предстоятель Православної Церкви Польщі направив Вселенському Патріарху листа, у якому наголосив на необхідності обговорення українського питання, ситуація навколо якого, як зазначає Блаженніший владика Сава у своєму посланні, з кожним днем ​​погіршується.

Митрополит Варшавський Сава, який кілька днів тому підписав спільну заяву з Патріархом Олександрійським Феодором, закликав зберігати тверезість з українського церковного питання. Він не говорить у своєму листі про тему автокефалії, а лишень наголошує на необхідності зустрічі Предстоятелів, задля ширшого обговорення церковного питання в регіоні.

Раніше листа Патріарху Варфоломію надіслав Патріарх Сербський Іриней, який піднімає також цю проблематику і вказує на наслідки, до яких може призвести ситуація з українським питанням серед усіх православних. Патріарх Іриней просить Фанар відкрити діалог з Москвою, щоб знайти рішення.

Патріарх Олександрійський Феодор публічно заявив в Україні, де він перебував минулого тижня, про намір повідомити Предстоятелів усіх Православних Церков про ситуацію в країні.

Зокрема він зазначив, цитує orthodoxia.info слова Блаженнішого Владики, що “Церква в Україні повинна залишитися в своєму канонічному статусі. Немає необхідності, щоб ми дали їй щось більше, аніж те, що вона має, як Православна Церква Христова”.

Патріарх Феодор в наступній своїй заяві також додав, що “все те, що я бачив і чув у ці дні я передам своєму чесному і возлюбленному братові Всесвятішому Вселенському Патріарху Варфоломію і всім іншим Предстоятелям Церков”.

Днями Патріарх Кирил направив листи главам усіх Православних Церков з пропозицією почати обговорення ситуації навколо церковного життя в Україні на всеправославному рівні.