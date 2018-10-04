Православні Рівненщини передали у Святогірську лавру 110 тонн картоплі для переселенців зі сходу

Понад 100 тонн картоплі привезли у Святогірську обитель з Рівненської області.

Чотири машини, що доставили гуманітарний вантаж, зібраний силами православних Рівненської області, прибуло в четвер до Святогірської лаври. Про це повідомляється на сайті обителі.

Було доставлено 110 тонн картоплі. У зборі гуманітарної допомоги взяли активну участь віруючі міст і сіл Рівненської області.

Православні Рівненській області вже понад 20 років підтримують Святогірську обитель, і зараз, коли на повному забезпеченні обителі продовжують перебувати близько 250 переселенців зі сходу, це особливо актуально.

"Намісник з братією та переселенцями, які проживають в обителі, дякують небайдужим віруючим і духовенству за надану настільки відчутну підтримку. Допомоги Божої та Покрови Цариці Небесної всім, хто надали милість Її святій обителі", - йдеться у повідомленні Лаври.