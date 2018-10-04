У Волинській духовній семінарії вшанують пам'ять померлого рік тому Почесного ректора Петра Влодека

У Волинській єпархії УПЦ помоляться за блаженної пам’яті протоієрея Петра Влодека.

У суботу, 6 жовтня, о 8.00 у храмі святих рівноапостольних Мефодія і Кирила Волинської духовної семінарії разом з Божественною літургією буде відслужена панахида за упокій душі спочилого рік тому протоієрея Петра Влодека, Почесного ректора Волинської духовної семінарії. Про це повідомляється на сайті єпархії.

Петро Афанасійович Влодек (1924 – 2017) – одна з найбільш видатних постатей в історії відродження Православ’я на Волині. Земне життя священика – почесного громадянина Волині – завершилось на 94 році. Воно було сповнене духовним подвижництвом, невтомною щоденною працею на користь Православної Церкви та добросовісним служінням своїй країні.

Волинська єпархія УПЦ запрошує вірян та духовенство відвідати семінарський храм та помолитись за спочилого священнослужителя у річницю завершення його земного життя.