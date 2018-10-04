Запорізька єпархія УПЦ проводить онлайн-фотоконкурс «Наша сім'я»
06:45, 04 жовтня 2018Православ`я
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Запорізька єпархія УПЦ проводить онлайн-фотоконкурс «Наша сім'я» / hramzp.ua
Методичний центр Запорізької єпархії УПЦ у рамках проекту року «Давайте познайомимося» проводить онлайн-фотоконкурс «Наша сім'я» серед прихожан храмів єпархії.
Голосування триватиме до 14 жовтня на сайті єпархії.
Взяти участь у голосуванні можна, зазначивши вподобану фотографію.
Підведення підсумків конкурсу – 15 жовтня.
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