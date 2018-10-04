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Запорізька єпархія УПЦ проводить онлайн-фотоконкурс «Наша сім'я»

06:45, 04 жовтня 2018
Православ`я
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Запорізька єпархія УПЦ проводить онлайн-фотоконкурс «Наша сім'я» / hramzp.ua

Методичний центр Запорізької єпархії УПЦ у рамках проекту року «Давайте познайомимося» проводить онлайн-фотоконкурс «Наша сім'я» серед прихожан храмів єпархії.

Голосування триватиме до 14 жовтня на сайті єпархії.

Взяти участь у голосуванні можна, зазначивши вподобану фотографію.

Підведення підсумків конкурсу – 15 жовтня.

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