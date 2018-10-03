Православні Канади побудували каплицю на честь царської сім'ї

Історична подія для православних Північної Америки відбулося 29 вересня в канадському місті Джексонс Пойнт, неподалік від Торонто – відкриття першої північноамериканської каплиці-пам'ятника на честь святої царської сім'ї.

Будівництво каплиці почалося ще рік тому, а приурочено до 100-річчя трагічної загибелі царя Миколи II і його сім'ї, яку поминають у 2018 році, повідомляє сайт храму Смоленської ікони Божої Матері в Джексонс Пойнті.

Каплиця зведена на території храму Смоленської ікони Богородиці з благословення Першоієрарха Руської Православної Церкви Закордоном митрополита Іларіона.

Ініціатором будівництва виступив настоятель храму священик Максим Аброскин, а звели каплицю на пожертви місцевих парафіян.

Молебень з нагоди освячення у співслужінні духовенства очолив архієпископ Монреальський і Канадський Гавриїл.

У дар храму архієпископ Оттавський і Канадський Іриней подарував ікону святих царствених страстотерпців. Усі віруючі в цей день, у пам'ять про знакову подію, також отримали образки святої царської сім'ї.