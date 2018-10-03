На Тернопільщині громада УПЦ, яка втратила церкву, за рік збудувала нову

На Тернопільщині релігійна громада УПЦ власноруч збудувала новий храм після того, як місцева церква перейшла до УПЦ КП.

У вівторок, 2 жовтня, митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій звершив освячення престолу нового храму УПЦ у селі Колосова Кременецького району. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Виконуючи майже всі роботи власними силами, за фінансової допомоги Київської митрополії та братії Свято-Успенської Почаївської лаври, громада збудувала свій новий храм трохи більше ніж за рік.

Митрополит Сергій освятив престол храму на честь святого апостола Іоанна Богослова. Саме так був названий і попередній храм громади УПЦ, котрий два роки тому зайняла громада УПЦ КП. Деякий час віряни молились у старенькому приватному будинку, котрий залишався на пожертвуваній для майбутнього будівництва ділянці, і готували землю під новий храм.

«Фундамент був залитий біля молитовного дому навесні 2017 року. Трудами віруючих за рік будівля була вже практично готова, і громада приступила до внутрішніх робіт. Завдяки тому, що серед вірян Колосової є справжні майстри-будівельники, люди впорались з усіма завданнями напрочуд швидко», - ідеться у повідомленні.

Цього дня владика Сергій після завершення Божественної літургії привітав вірян у Колосовій з тим, що вони «з терпінням та надією на Господа вистояли у часи складних випробувань та змогли відійти від протистояння, щоб зі смиренням та Божою допомогою збудувати для себе новий молитовний дім».