Усі Православні Церкви світу отримали запрошення до обговорення "українського питання"

Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил письмово звернувся до предстоятелів усіх Помісних Православних Церков і запропонував почати загальноправославне обговорення церковної ситуації в Україні.

У листах викладено позицію РПЦ з питання української автокефалії та її можливі наслідки, повідомляє офіційний сайт УПЦ, посилаючись на заступника голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Миколу Балашова.

"У листах міститься пропозиція докласти зусиль для початку загальноправославного обговорення ситуації, що склалася", - сказав представник РПЦ.

Як повідомлялося, раніше з пропозицією ініціювати всеправославне обговорення дій Константинопольського патріархату в Україні виступив синод РПЦ.