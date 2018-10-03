У Македонії відсвяткували 1000-річчя від заснування Православної Охридської архієпископії

Православна Охридська архієпископія, що входить нині до складу Сербської Православної Церкви, 29 і 30 вересня відсвяткувала 1000-річчя свого заснування.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на сайт Сербської Православної Церкви.

Урочистості пройшли в монастирі свт. Іоанна Златоуста біля Бітоли. 30 вересня була звершена урочиста літургія, яку очолив архієпископ Охридський і Митрополит Скопський Іоанн (Вранишковський) у співслужінні численного священства з різних Помісних Церков.

Після богослужіння відбулася братська трапеза та концерт духовної музики, на якому виступили музичні колективи з Белграда, Драмми та Софії.

Православна Охридська архієпископія Сербської Православної Церкви, визнана всіма Православними Помісними Церквами, вважається наступницею Охрідської архієпископії, заснованої в 1018 році візантійським імператором Василієм II Болгаробійцем. Також Македонська Православна Церква, яка вважає себе спадкоємицею Охрідської архієпископії невизнана православним світом провела подібні ювілейні урочистості в кінці травня.