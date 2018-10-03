Митрополит Онуфрій порадив вірянам менше сидіти в інтернеті й більше молитись

Бажаючи вірянам гідно долати усі спокуси сучасного світу, Блаженніший Митрополит Онуфрій, назвав одним із головних таких випробувань неправдиву інформацію.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Сьогодні спокус більш ніж достатньо – сьогодні світ заполонили потоком брехні. Обман заливає людину через інтернет, через ТБ, через різні ЗМІ. А брехня, як отрута, – потрапляє раз, два на шкіру і, проникаючи всередину, вбиває людину», – пояснив Архіпастир.

Блаженніший владика дав духовну пораду: «менше сидіти в інтернеті, менше дивитися телевізор, і більше віддаватися молитві».

“Випробування допомагають людині зрозуміти, що для неї в житті – головне”, – сказав Митрополит Онуфрій.