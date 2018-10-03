У Дніпрі з'явиться храм на честь святих рівноапостольних Костянтина та Олени
11:02, 03 жовтня 2018Православ`я
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Храм на честь святих рівноапостольних Костянтина та Олени / eparhia.dp.ua
Митрополит Іриней 2 жовтня відвідав споруджуваний храм на честь святих рівноапостольних Костянтина та Олени в Дніпрі, де звершив літургію і чин на заснування церкви.
На богослужінні були піднесені прохання про мир в Україні та збереження єдності Святого Православ'я, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.
По закінченні літургії митрополит Іриней звершив чин на заснування церкви з закладкою першого каменя та святих мощей в основу дерев'яного храму на честь святих рівноапостольних Костянтина та Олени.
Митрополит Іриней вручив грамоти Блаженнішого Митрополита Онуфрія благодійникам храму та всьому приходу. Також грамотами були нагороджені трудівники храму.
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