У Дніпрі з'явиться храм на честь святих рівноапостольних Костянтина та Олени

Митрополит Іриней 2 жовтня відвідав споруджуваний храм на честь святих рівноапостольних Костянтина та Олени в Дніпрі, де звершив літургію і чин на заснування церкви.

На богослужінні були піднесені прохання про мир в Україні та збереження єдності Святого Православ'я, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

По закінченні літургії митрополит Іриней звершив чин на заснування церкви з закладкою першого каменя та святих мощей в основу дерев'яного храму на честь святих рівноапостольних Костянтина та Олени.

Митрополит Іриней вручив грамоти Блаженнішого Митрополита Онуфрія благодійникам храму та всьому приходу. Також грамотами були нагороджені трудівники храму.