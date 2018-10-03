У Дніпрі чернечий хор Іонинського монастиря представить проект «Острів класики»

У Дніпрі 29 жовтня чернечий хор Іонинського монастиря представить проект «Острів класики».

В Академічному театрі драми і комедії Центр православної культури «Лествиця» представить черговий музичний проект Андрія Шипка «Острів класики». Про це повідомляється на сайті "Лествиці".

"На цей раз глядачів порадує чернечий хор Іонинського монастиря. Регент хору, професор, заслужений діяч мистецтв України, протоієрей Димитрій Болгарський", - повідомили організатори.