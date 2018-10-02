Воскресенському кафедральному собору УПЦ передана ікона святого Феодосія Балтського

Громаді Воскресенського кафедрального собору УПЦ подарована нова ікона.

У вівторок, 2 жовтня, в Андріє-Володимирському храмі при Кафедральному соборі УПЦ відбулася зустріч ікони преподобного Феодосія Балтського з часточкою мощей святого. Про це повідомляється на сайті собору.

Зустріч ікони почалася біля входу храму, після чого було звершено подячний молебень. У знаменній події в житті храму брав участь архієпископ Бородянський Варсонофій, який взяв ікону з рук кліриків Андріє-Володимирського храму і урочисто вніс її до храму.

Тепер ікона з мощами святого перебуватиме в Андріє-Володимирському храмі.