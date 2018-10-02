З Києва відправився 5-денний хресний хід до монастиря Афонської ікони Богоматері

У вівторок, 2 жовтня, розпочався піший хресний хід віруючих УПЦ від столичного храму святителя Михаїла до ставропігійного жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері в урочищі Кип'яче Малинського району Житомирської області.

Віруючі відвідають святині і храми, розташовані за маршрутом, і візьмуть участь у богослужіннях. Про це повідомляється на сторінці обителі в Facebook.

Хресний хід відбувається з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

Протягом п'яти днів учасники молитовної ходи будуть читати акафісти і канони, а також підносити молитви про мир в Україні.

7 жовтня паломники планують прибути вдо ставропігійного жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері, що в урочищі Кип'яче, де почнеться архієрейське богослужіння з нагоди престольного свята головного храму обителі на честь Усіх святих, що на Святій Горі Афонській просіяли.

Ставропігійний жіночий монастир на честь Афонської ікони Божої Матері був заснований у 2001 році громадою сестер милосердя при київському храмі Святителя Михаїла.