В Австрії на місці поховання радянських солдатів освятили православний храм

Православний храм на честь архістратига Божого Михаїла освятили в австрійському місті Лаа-ан-дер-Тайя, на місці поховання радянських воїнів, загиблих у роки Другої світової війни.

Великим чином новий храм 30 вересня освятили голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон і голова Управління із закордонних установ Московської Патріархії архієпископ Віденський і Будапештський Антоній, повідомляє сайт журналу "Фома" з посиланням на ВЗЦЗ.

Після освячення владика Іларіон і Антоній очолили у храмі Літургію, у якій взяли участь священнослужителі та миряни Віденської єпархії.

— Сьогодні ми молилися за всіх, хто був похований на цьому місці, за наших воїнів, які поховані на цій землі. Понад двісті військових поховань є на землі Австрії. А в сусідній Німеччині їх понад чотири тисячі. Це сотні тисяч солдатів, які залишили тут свої життя, щоб над нашими головами було мирне небо. І вони, як ми віримо, своїм подвигом здобули собі вічне життя. Тому ми молимося про них як про героїв, як про людей, які віддали свої життя за інших, виконавши тим самим заповідь Господа Іісуса Христа, — сказав після Літургії митрополит Іларіон.

Владика зазначив, що храм будувався 10 років, а за зразок при його зведенні був узятий знаменитий російський храм Покрови на Нерлі.