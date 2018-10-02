У Почаївській духовній семінарії зустріли нового ректора - єпископа Іова

У Почаївській духовній семінарії 1 жовтня відбулася зустріч новопризначеного ректора семінарії єпископа Іова (Смакоуза).

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт ПДС.

Відповідно до рішення Священного Синоду Української Православної Церкви від 25 вересня єпископом Шумським, вікарієм Тернопільської єпархії, та ректором Почаївської духовної семінарії було призначено Преосвященного єпископа Іова (Смакоуза) (Журнал № 34).

Зустріч відбулася у семінарійному храмі прпп. Іова та Амфілохія Почаївських. Митрополит Сергій у співслужінні єпископа Серафима і єпископа Іова звершив молебень, за яким молилися викладачі та вихованці духовної школи.

Наприкінці молебню владика Сергій представив присутнім нового ректора – єпископа Іова, подякувавши єпископу Серафиму за труди на посаді голови семінарії. На знак подяки митрополит подарував новопризначеному архієрею Івано-Франківської кафедри Афонськую ікону Божої Матері «Відрада і втіха», а єпископу Іову – ікону преподобного Паїсія Святогорця. У свою чергу, єпископ Серафим звернувся до присутніх із напутнім словом, а єпископ Іов висловив побажання продовжувати традиції, які існують у духовному закладі.

Після спільної молитви під головуванням митрополита Сергія відбулося засідання педагогічної наради семінарії.