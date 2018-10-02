6 жовтня в Києво-Печерській лаврі відкриється "Покровська" виставка-ярмарок

Всеукраїнську виставку-ярмарок «Покровська», приурочену до свята Покрови Пресвятої Богородиці, відкриють 6 жовтня у Києво-Печерській лаврі.

Ярмарок триватиме до 14 жовтня, повідомляє "Фома в Україні".

Для участі в ній до столиці прибудуть представники храмів і монастирів із різних куточків України.

Вони представлять великий асортимент ікон, книг духовно-морального змісту для дітей і дорослих, аудіо - та відеодисків церковно-історичної та богословської тематики, виробів майстрів традиційних народних ремесел, швейних виробів, зборів трав, ароматних монастирських лікувальних чаїв та ін.

Стенди розмістяться в критій галереї від Успенських воріт до площі Ближніх печер і на дорозі, що веде до Дальніх печер (на території Нижньої лаври).

Режим роботи: з 9.00 до 19.00. Вхід вільний.