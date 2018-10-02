Патріарх Феодор II повертається до Африки (відео)

Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II завершив візит в Одеську єпархію Української Православної Церкви.

В аеропорту Патріарха Феодора проводжали представники єпископату та духовенства, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Патріарх призвав Боже благословення на православних християн України.

"Я повертаюся в Африку, де мене чекають 54 країни. Там буду нести людям православ'я, будуватимемо лікарні та храми в ім'я любові до Христа. Я і там буду любити всіх вас, вашу Православну Церкву", - сказав Патріарх.