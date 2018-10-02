Патріарх Феодор II повертається до Африки (відео)
12:51, 02 жовтня 2018Православ`я
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Патріарх Феодор II завершив візит в Україну / eparhiya.od.ua
Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II завершив візит в Одеську єпархію Української Православної Церкви.
В аеропорту Патріарха Феодора проводжали представники єпископату та духовенства, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Патріарх призвав Боже благословення на православних християн України.
"Я повертаюся в Африку, де мене чекають 54 країни. Там буду нести людям православ'я, будуватимемо лікарні та храми в ім'я любові до Христа. Я і там буду любити всіх вас, вашу Православну Церкву", - сказав Патріарх.
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