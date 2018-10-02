Патріарх Африки заявив, що він, як "тринадцятий апостол" розповість світу про церковну ситуацію в Україні

Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II заявив, що особисто пояснить Вселенському Патріарху Варфоломію "дійсність української ситуації".

Про це він заявив завершуючи візит в Україну, повідомляє Центр інформації УПЦ, посилаючись на прес-службу Одеської єпархії УПЦ.

«Тема України є дуже непростою. Але там, де зупиняються люди, там вступає Бог. Бог любить Свою Церкву. Бог знає, що буде завтра. Але Церква залишається Христовою... Я відчуваю, що Бог дарує мир. Канонічна Церква України переживає і буде переживати важкі дні, але вийде переможницею. Бо правда завжди в кінці перемагає», - підкреслив Патріарх Феодор.

Патріарх сказав, що він як тринадцятий апостол, повідомить Предстоятелям Помісних Православних Церков про те, що бачив в Україні.

«Із завтрашнього дня починається моя праця, що полягає в тому, щоб сповістити Предстоятелів всіх Святих Церков про те, що я бачив в Україні, бо у всі часи голос Олександрійського патріарха звучав як голос апостольський. На всіх Соборах Предстоятелів Олександрійської Церкви запитували: «Як ти можеш говорити, подібно апостолу» і саме на цьому заснований титул Олександрійських патріархів – тринадцятий апостол», - сказав Патріарх.

Першоієрарх Олександрійський і всієї Африки наголосив на неприпустимості втручання політиків у справи Церкви.

«Коли політики сидять у своїх кабінетах і міркують про Церкви, говорить не про їх серця, а про їх інтереси», - підсумував Патріарх Феодор II.