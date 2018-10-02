Митрополит Онуфрій закликав віруючих прагнути отримати особистий «томос», який дається Богом (відео)

Блаженніший Митрополит Онуфрій сказав, що кожна людина повинна отримати особистий «томос свободи», а «дається він людині не якимось Патріархатом, він дається Богом».

Предстоятель закликав віруючих займатися справою особистого спасіння, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Не Томос вирішує проблеми, а людина своїм добрим зусиллям, своїми руками, головою повинна вирішувати проблеми. Ковбаса не підвищилася в ціні через відсутність Томосу і не буде знижена, якщо його дадуть», – зазначив Митрополит Онуфрій.

«Коли людина проводить благочестиве життя, кається у своїх гріхах, бережеться від неправди, намагається робити те, що Бог їй велить робити, любить Бога, любить ближнього, робить справи милосердя, тоді людина отримує свободу від гріха. А свобода від гріха – це і є «духовний томос», який Господь дає людині як свідчення того, що вона вільна у правильному розумінні цього слова».

Його Блаженство підкреслив, що невільною людини робить саме гріх.

«Якщо я тут в гріхах по вуха, то я не вільний, я – раб гріха, раб – пороку, раб – диявола. А диявола ніяким томосом не налякаєш і не відженеш від себе, його можна відігнати тільки молитвою і покаянням, добрими справами», – наголосив Митрополит Онуфрій.