У Казахстані в Іверсько-Серафимівському монастирі відзначили 110-річчя обителі

У неділю, 30 вересня, у день пам'яті небесних покровительок міста Алма-Ати та Семиріччя святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, в Алма-Аті відбулися урочистості з нагоди 110-річчя обителі і 15-річчя відродження Іверсько-Серафимівського монастиря.

Святкова Божественна літургія була звершена у Софійському соборі Іверсько-Серафимівського жіночого монастиря Алма-Ати, для якого день мучениць Віри, Надії, Любові і Софії є престольним святом, повідомляє "Монастирський вісник".

Літургію очолив митрополит Астанайський і Казахстанський Олександр.

На аналої у центрі собору поруч із Животворящим Хрестом Христовим був встановлений ковчег з мощами мучениць Віри, Надії, Любові і Софії.

Також за Літургією молилися насельниці Іверсько-Серафимівської обителі, ченці, які прибули з єпархій Росії та Польщі, співробітники Алма-Атинського єпархіального управління, студенти Алма-Атинської духовної семінарії, благодійники єпархії, козацтво, парафіяни храмів та численні паломники.

На сугубій єктенії згідно з визначенням Священного Синоду Руської Православної Церкви возносилися прохання про єдність Святого Православ'я. Була звершена молитва про мир і подолання міжусобної брані в Україні.