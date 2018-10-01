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Грузинська Православна Церква висловила свою позицію з церковного питання в Україні

18:11, 01 жовтня 2018
Православ`я
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Грузинська Православна Церква висловила свою позицію з церковного питання в Україні / patriarchate.ge

У Грузинській Церкві вважають, що для розв’язання проблеми розколу в українському Православ’ї  потрібно, щоб Константинопольський та Московський Патріархати разом шукали спільні шляхи її вирішення.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Грузинської Православної Церкви.

«Думаємо, що на даному етапі ми не повинні робити поспішних оцінок до тих пір, поки дві сторони сформулюють свої офіційні і не підвладні апеляціям положення на основі норм канонічного права», — йдеться у заяві, опублікованій 30 вересня 2018 року на офіційному сайті Грузинської Православної Церкви.

«Взагалі тема дуже тонка і потрібно в першу чергу, щоб два Патріархати обговорили і це вирішили», — додають у Грузинській Церкві.

На завершення, у документі зазначається: «Це факт, що дві Церкви відчувають відповідальність перед мільйонами православних, піклуються про єдність Церков, надіємося, що вони зроблять все можливе, щоб знайти шляхи для мирного вирішення проблем. Ми завжди за це молимося».

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