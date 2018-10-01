Військове духовенство УПЦ обговорить взаємодію з міноборони та військовими формуваннями

З 16 по­ 19 жовтня в місті Чоп Закарпатської області з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія відбудуться щорічні збори священиків, які відповідають за співпрацю зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України в усіх єпархіях Української Православної Церкви.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, у ході зборів планується обговорити актуальні питання душпастирської опіки військовослужбовців в умовах функціонування інституту військового духовенства та перспективи його розвитку відповідно до зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів «Про військове капеланство».

Будуть розглянуті питання щодо призначення на штатні посади військових священиків, а також взаємодії з підрозділами Служб військового духовенства Міністерства оборони та інших військових формувань України, проаналізовано взаємини із штатними військовими капеланами інших конфесій.

Планується підбиття підсумків співпраці УПЦ і військових формувань у поточному році та ознайомлення з досвідом роботи з військовими у Державній спеціальній службі транспорту України та Мукачівській єпархії.