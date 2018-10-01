У Лазурному "молодіжні" священики УПЦ з усієї України зібралися для обміну досвідом

У Херсонській області, в смт Лазурне, розпочала роботу ХV Конференція голів і представників єпархіальних молодіжних відділів й організацій.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, у конференції беруть участь близько 100 осіб із різних куточків України.

«Молодь вже сьогодні нарівні зі старшими поколіннями православних християн є обличчям нашої Матері Церкви, свідчить про Христа сучасному суспільству. Від того, наскільки кожен із нас буде прагнути наповнити своє життя і життя наших близьких істинно християнським духом, залежить, яким нинішній століття побачить Святе Православ'я. Життя - це нескінченна зустріч минулого з майбутнім, старого покоління з молодим. Наше майбутнє буде сповнене світла, якщо ми будемо проявляти один до одного любов, повагу й терпіння. Наше з вами завдання - допомогти кожній молодій людині знайти своє місце в Церкві Христовій», - сказав у вітальному слові предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій.

У свою чергу, голова Синодального відділу УПЦ у справах молоді архієпископ Обухівський Іона наголосив, що «основним завданням конференції є ознайомлення людей, яким небайдужа доля підростаючого покоління, з напрацюваннями колег».

Серед учасників конференції - священнослужителі та молодіжні активісти. На конференції будуть підведені підсумки Всеукраїнського фестивалю православної молоді «OrthоFest», який цьогоріч відбувся вперше.

Також заплановані доповіді, презентації молодіжних проектів, які реалізуються в єпархіях.

Конференція завершить роботу 5 жовтня.