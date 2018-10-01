У Церкві закликали не поширювати фейк про напад на Києво-Печерську лавру

Глава синодального Відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Московського Патріархату Володимир Легойда закликав не тиражувати фейкову новину про напад на Києво-Печерську лавру.

Про це повідомляє pravmir.ru.

«Слава Богу, наразі у Лаврі все спокійно. Розумію ваше хвилювання, але повірте, що шкоди від поширення недостовірної інформації набагато більше, ніж користі від того, якщо б вона була правдивою. Запевняю вас, навіть сучасні ЗМІ, з їх новими стандартами роботи, менше, ніж за годину повідомлять, якщо, не дай Бог, щось серйозне станеться. Не треба множити неперевірені чутки! З надією на розуміння!», – написав Володимир Легойда.

Як повідомили в Центрі інформації УПЦ, останнім часом надходить багато запитів з-за кордону від православних віруючих із проханням уточнити обставини в Києво-Печерській лаврі. При цьому говорять про те, що "отримують інформацією від знайомих, про те, що почався штурм лаври".

Раніше намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел заявив про те, що в обитель надходять погрози про її можливе захоплення 14 жовтня, у день свята Покрови Пресвятої Богородиці. Разом з тим митрополит Почаївський Володимир закликав віруючих УПЦ бути готовими захистити Успенську Почаївську лавру.