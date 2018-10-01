На Вінниччині православні вшанували Барську ікону Богородиці

У день свята Барської ікони Божої Матері, 1 жовтня, у Барському жіночому монастирі відбулася урочиста Божественна літургія, яку звершив митрополит Симеон.

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ, У храмі молилися паломники та гості монастиря. Божественна літургія цього дня відбувалася у нижньому храмі монастирського собору на честь пророка Божого Ілії.

По завершенні літургії було звершено хресний хід навколо головного храму обителі. Митрополит Симеон у своєму архіпастирському повчанні закликав звертатися до Божої Матері, яка є Заступницею усього світу та Подільського краю і привітав настоятельку монастиря ігуменю Антонію (Стеценко), сестер обителі та всіх присутніх зі святом.

*У 1887 році у Барському монастирі відбулися урочистості з нагоди 50-річчя повернення цієї обителі у Православ’я. Святкування відбулося 1 жовтня, яке стало особливим днем шанування Барської чудотворної ікони Божої Матері.

Барська ікона була відома випадками чудесних зцілень ще з XVII століття.