Патріарх Ілля II нагадав, що у Грузії християнство - державна релігія з IV століття

У Грузії та Візантії християнство стало державною релігією у четвертому столітті, заявив Ілія Другий.

Настали складні часи, не лише з політичними труднощами, а й церковними, заявив на недільній проповіді Католикос-Патріарх Всієї Грузії Ілія II, повідомляє "SPUTNIK-Грузія".

"Час складний не лише політично, а й церковно, але я сподіваюся, що Пресвята Богоматір своїми молитвами й благанням вилікує це безсилля", - сказав Патріарх.

За словами Святішого, Господь і його великі справи та ніхто не зможе осягнути його величність.

"Грузія є країною найдавнішої культури. За шість століть до народження Христа євреї приїхали в Грузію і принесли справжню віру. У християнських століттях, у першому столітті Грузія стала уділом Пресвятої Богоматері, а в четвертому столітті як у Візантії, так і в Грузії, християнство стало державною релігією", - зазначив Патріарх Грузії.