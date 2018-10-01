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У США митрополиту Никодиму дали орден святої Єлизавети

11:21, 01 жовтня 2018
Православ`я
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Митрополит Никодим у США / facebook.com

Перебуваючи із візитом у США митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим зустрівся із митрополитом Східно-Американським і Нью-Йоркським Іларіоном.

Про це повідомляється на офіційній сторінці митрополита Никодима у Фейсбук.

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У ході зустрічі митрополит Никодим був відзначений почесною грамотою та ювілейним орденом святої преподобномучениці княгині Єлизавети.

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