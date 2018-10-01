У США митрополиту Никодиму дали орден святої Єлизавети

Перебуваючи із візитом у США митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим зустрівся із митрополитом Східно-Американським і Нью-Йоркським Іларіоном.

Про це повідомляється на офіційній сторінці митрополита Никодима у Фейсбук.

У ході зустрічі митрополит Никодим був відзначений почесною грамотою та ювілейним орденом святої преподобномучениці княгині Єлизавети.