У США митрополиту Никодиму дали орден святої Єлизавети
11:21, 01 жовтня 2018Православ`я
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Митрополит Никодим у США / facebook.com
Перебуваючи із візитом у США митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим зустрівся із митрополитом Східно-Американським і Нью-Йоркським Іларіоном.
Про це повідомляється на офіційній сторінці митрополита Никодима у Фейсбук.
У ході зустрічі митрополит Никодим був відзначений почесною грамотою та ювілейним орденом святої преподобномучениці княгині Єлизавети.
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