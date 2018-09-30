До 100-річчя від дня мученицької кончини Алексія Нейдгарта про святого знімуть фільм

Пам'ять мученика Алексія Нейдгарта, дійсного члена Імператорського православного палестинського товариства, Церква вшановує 7 листопада.

До 100-річчя від дня мученицької кончини прославленого на Архієрейському Соборі 2000 року предводителя Нижегородського Дворянського зібрання мученика Алексія Борисовича Нейдгарта у Печерському Вознесенському чоловічому монастирі Нижнього Новгорода почалися зйомки документального фільму, який розповідає про його життєвий шлях і мученицький подвиг. Про це повідомляє "Монастирський вісник".

Режисер фільму – дійсний член Нижегородського відділення Імператорського православного палестинського товариства Ірина Вдовіна. Оператор фільму – Андрій Павленко.

Зйомки фільму будуть проходити в Нижньому Новгороді, у збереженому маєтку А. Б. Нейдгарта в колишньому селі Відрада Вадського району Нижегородської області, в селі Яковлівка, де ведуться відновлювальні роботи на храмі в ім'я прп. Серафима Саровського. До будівництва цього храму А. Б. Нейдгарт привернув найвпливовіших осіб Російської держави: імператора Миколу Олександровича, голову Імператорського православного палестинського товариства Велику княгиню Єлисавету Феодорівну, настоятеля Кронштадтського собору протоієрея Іоанна Сергієва і багатьох інших.

У серпні 1918 року після підписання відозви до парафій з приводу вилучення церковних земель були заарештовані тимчасово керуючий Нижегородською єпархією єпископ Балахнинський Лаврентій (Князєв), настоятель Спасо-Преображенського кафедрального собору протоієрей Олексій Порфір'єв і колишній сенатор предводитель Нижегородського Дворянського зібрання А. Б. Нейдгарт. Вони були перепроваджені в Нижегородський острог і в день річниці жовтневої революції, у ніч з 6 на 7 листопада, розстріляні в підвалі НК, а тіла потім були перевезені на Мочальний острів і скинуті у Волгу.

Зйомки фільму будуть проходити на Мочальному острові, де у 1918 році після замаху на життя Леніна і Урицького були розстріляні 48 заручників на чолі з намісником Оранського монастиря архімандритом Августином (П'ятницьким) і протоієреєм Миколою Орловим.