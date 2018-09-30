Предстоятелі Олександрійської та Української Православних Церков освятили відновлений собор у Болграді (відео)

У неділю, 30 вересня, Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II і Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершили спільне святкове богослужіння у Свято-Преображенському соборі міста Болград.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Одеської єпархії.

Біля святих врат собору Предстоятелів зустрічали настоятель собору протоієрей Стефан Турлак, меценат собору Ігор Іванович Плохой з дружиною, народні депутати України, генеральний консул Республіки Румунія в Одесі Еміл Рапча, а також керівництво м. Болград та Болградського району.

Предстоятелі Олександрійської та Української Церков звершили чин Великого освячення Спасо-Преображенського собору, який був відбудований після зруйнування і багаторічного занепаду у ХХ столітті.

Після закінчення чину освячення Блаженніші Предстоятелі здійснили в оновленому храмі Божественну літургію.

За богослужінням молилося численне духовенство, чернецтво Одеської єпархії та тисячі віруючих жителів Болграда.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до пастви з Первосвятительським словом. Архіпастир розповів вірним про сенс людського життя і про християнський подвиг на прикладі життя святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

Після закінчення Літургії Блаженніший Митрополит Онуфрій подякував Блаженнішому Папі і Патріарху Олександрійському і всієї Африки Феодору за піднесені ним молитви про народ України. У свою чергу, Патріарх Феодор звернувся до духовенства і віруючих зі словами підтримки в період великих випробувань, які спіткали канонічну Українську Православну Церкву.

Від імені Болгарського Патріарха Неофіта вітальне слово зачитав його представник на урочистостях митрополит Варненський і Великопреславський Іоанн. Він підкреслив величезний внесок Високопреосвященнішого митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела у справу духовного окормлення православних болгар, що становлять багатотисячну діаспору на території Бессарабії.

На завершення богослужіння владика Агафангел подякував Блаженнішим Предстоятелям і численним гостям, які прибули в Болград з різних куточків земної кулі.