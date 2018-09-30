Намісник Почаївської лаври закликав вірян стати на захист обителі

Намісник Почаївської лаври повідомив про погрози на адресу обителі, попросив про молитовну підтримку і закликав, у разі необхідності, захистити святиню.

Намісник Свято-Успенської Почаївської лаври митрополит Почаївський Володимир попросив всіх, кому небайдужа доля української православної святині, бути готовими захистити її. Про це йдеться у заяві намісника, опублікованій на сайті обителі.

«В різні часи історії нашим попередникам і рідним по вірі і духу православним християнам приходилось свідчити, ісповідувати свою віру і захищати свої святині.

Враховуючи ситуацію, яка склалась, і по інформації, якою ми володіємо, і по загрозам розправою, яка все поширюється видно, що і нам прийдеться щось пережити.

А тому просимо вашої підтримки, в першу чергу молитвенну, моральну і видно потрібна буде фізична ваша присутність. Тепер не 17-й рік двадцятого століття, і не розгул жовтневої революції, однак внуки Леніна – по духу, грозять розправою, а тому захистимо свою святиню», – йдеться у зверненні митрополита Володимира.

Він пояснює, що про дату, коли необхідно приїхати, буде повідомлено додатково.

Коментуючи надання Томосу Церкви в Україні, ієрарх пояснив: «будьмо уважні, щоб не завели нас в оману. Наша Українська Православна Церква має канонічний статус, визначений Томосом від 29 жовтня 1990 року від Матері Церкви».

«Новий стиль, з його наслідками, неприйнятний для нас, православних. І ми задоволені тим статусом, який має наша Церква», – зазначив митрополит Володимир.

Він нагадав прихильникам Томосу, що Церква відділена від держави. «Наша Українська Православна Церква отримала Томос 1990 року. Про це свідчить грамота Патріарха Алексія II від 27.10.1990 року, у якій написано.: «через настоящую Грамоту нашу силою Всесвятого и Животворящего Духа быть отныне Православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении…».