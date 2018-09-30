Предстоятель УПЦ розповів, чому добрими справами не слід «піаритися»

Щоб подолати труднощі, потрібно менше «піаритися», а більше молитися і робити добрі справи.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час проповіді в день пам’яті прп. Кукши Одеського у Свято-Успенському чоловічому монастирі Одеси, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель звернув увагу на те, що сьогодні ми повинні брати приклад із преподобного Кукши в тому, як саме долати життєві випробування та спокуси.

За словами Архіпастиря, ми також переживаємо труднощі — «у сучасному світі, який прагне нового формату, не відводиться місця для православних християн». Однак Митрополит Онуфрій зазначив : «Не можна чистотою віри платити за це місце. Якщо людина змінить вірність Христу, то може для себе знайти багато, але втратити головне — вічне спасіння. Тому що в Царство Небесне не входять в брудному одязі, а брехня — це бруд. Людина може не займати високі пости, не бути науковцем, а простим селянином або робітником, але духовний одяг у неї повинен бути скромним і чистим, тобто не заплямованим брехнею».

Блаженніший владика підкреслив: «Ми повинні свято зберігати чистоту Православної віри і не міняти її на будь-що — ні на багатство, ні на обіцяні свободи». Насправді, вільна та людина, яка не грішить. «Якщо я схильний до гріха і пороків, то хоча і вважаю себе вільним, насправді я — раб гріха… Отримати свободу можна лише від Бога через покаяння», — додав Архіпастир.

Натомість долати труднощі допомагає не отримання оманливої свободи, а посилена молитва і творіння добра ближнім.

«Сьогодні прийнято так чинити: ще не зробив нічого, а вже “пропіарився”… А потрібно добрі справи робити так, щоб “не знала ліва рука твоя, що робить правиця твоя” (Мф. 6: 2-4)… Таємний подвиг повинен здійснювати кожен християнин, кожен священик, кожен інок, тому що в цьому подвигу людина розуміє, що повинна робити і куди має йти. А шлях наш викладений у Святому Євангелії, і цей шлях називається вузьким», — пояснив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Предстоятель побажав усім вдосконалюватися в покаянні, молитві і добрих справах і нагадав, що добро ми маємо чинити навіть тим, хто нас ненавидить і ображає. «Ми повинні любити своїх неприятелів — тоді ми будемо дітьми Божими, і благодать Божа буде спочивати на нас і буде зміцнювати нас у цьому земному житті, а у віці майбутньому ми сподобимося вічного життя», — резюмував Владика.