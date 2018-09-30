Предстоятель Олександрійської Церкви закликав припинити кровопролиття на сході України (відео)

«Я приїхав, щоб усі побачили, що сам Патріарх Олександрійський разом із вами у ці складні часи».

Про це Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II сказав 29 вересня після звершення Божественної літургії у Свято-Успенському чоловічому монастирі Одеси, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу Одеської єпархії.

Предстоятель Олександрійської Православної Церкви зазначив, що «Олександрійська Церква завжди твердо зберігала догмати Православ’я».

Його Блаженство звернувся до духовенства і вірян і закликав бути вірними канонічній Церкві: «Як Ви знаєте, церковне життя не завжди буває мирним: є смути і розколи. Але ви завжди залишайтеся в канонічній Церкві… Будьте, як одна сім’я. Любіть Православну Церкву. Молімося на колінах, щоб був мир на цій землі. І якщо ми будемо старанно молитися, то благословення Боже завжди буде з нами. Передавайте святе Православ’я вашим дітям і онукам».

Патріарх Феодор також згадав, що на Сході, як і в Україні, ллється людська кров.

«Це кровопролиття треба зупинити», — підкреслив Блаженніший владика.

«Через два дні я повертаюся в Африку, де на мене чекають 54 країни. Там буду нести людям Православ’я, будемо будувати лікарні та храми в ім’я любові до Христа. Я і там буду любити всіх вас, вашу Православну Церкву», — підсумував Олександрійський Патріарх.