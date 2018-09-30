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Патріарх Феодор і Митрополит Онуфрій очолили богослужіння у Свято-Покровському соборі Ізмаїла

13:56, 30 вересня 2018
Православ`я
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Блаженніший Патріарх Феодор і Блаженніший Митрополит Онуфрій / eparhiya.od.ua

У суботу, 29 вересня, Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II і Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, у супроводі митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, вікарних архієреїв Одеської єпархії та єпископату УПЦ, прибули до міста Ізмаїл, де очолили всенічне бдіння у Свято-Покровському кафедральному соборі.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу Одеської єпархії.

Візит Першоієрархів до міста Ізмаїл розпочався з відвідин Свято-Миколаївського Ізмаїльського чоловічого монастиря. Гостей зустрічали намісник обителі архімандрит Аліпій (Цушко), братія обителі і численні парафіяни монастиря, а також біля в’їзду в саме місто зустрічав міський голова Абрамченко А.В.

Патріарх Феодор / eparhiya.od.ua

Блаженніший Патріарх Феодор і Блаженніший Митрополит Онуфрій вклонилися монастирським святиням.

Також гості відвідали Свято-Успенський храм монастиря та ознайомилися з давньою історією цієї обителі.

Після Предстоятелі Олександрійської та Української Православних Церков очолили всенічне бдіння у Свято-Покровському кафедральному соборі м. Ізмаїла.

Митрополит Онуфрій / eparhiya.od.ua

У своєму архіпастирському слові Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав парафіян зі святом недільного дня і днем пам’яті святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Подякував владиці митрополиту Агафангелу, керуючому Одеською єпархією за можливість звершити всенічне бдіння у Свято-Покровському соборі. Також Блаженніший владика побажав, щоб Господь зміцнив усіх у головних християнських чеснотах — у вірі, надії і любові.

У своєму слові митрополит Агафангел, від імені всього духовенства та вірних чад Одеської єпархії, подякував Блаженнішому Патріарху Феодору та Блаженнішому Митрополиту Онуфрію за візит до Одеської єпархії, який «викликав почуття радості».

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