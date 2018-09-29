У день пам’яті преподобного Кукші Одеського Патріарх Феодор II та Митрополит Онуфрій звершили святкове богослужіння

У день пам’яті преподобного Кукші Одеського, 29 вересня, Блаженнійший Патріарх Олександрійський та всієї Африки Феодор II та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершили Божественну літургію у Свято-Успенському чоловічому монастирі Одеси.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Одеської єпархії.

Після прибуття з аеропорту Предстоятеля Української Православної Церкви біля воріт обителі зустрічали численні архіпастирі з Олександрійського і Болгарського Патріархатів, Росії, Молдови, різних єпархій УПЦ, духовенство Одеської єпархії та десятки тисяч вірян.

У святій обителі Блаженніший Владика вітав Першоієрарха Олександрійської Православної Церкви, який прибув до Одеси 27 вересня.

Предстоятелі дали усім первосвятительське благословення та увійшли в собор на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», де звершили святкову Божественну літургію біля раки з мощами преподобного Кукші Одеського.

Під час малого входу Блаженніший Митрополит Онуфрій на честь 80-річного ювілею нагородив митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела правом преднесення хреста за богослужінням.

Після читання Святого Євангелія Архіпастир звернувся до вірних зі словом проповіді.

По закінченню Літургії і молебню біля мощей преподобного Кукші Одеського Предстоятель УПЦ звернувся зі словами вітання до Патріарха Феодора II, після чого привітав митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела з ювілеєм.

За старанні багаторічні труди на ниві церковній Патріарх всієї Африки Феодор II удостоїв владику Агафангела ордена святого апостола і євангеліста Марка, а також подарував йому іменну панагію. Олександрійський Патріарх також відзначив нагородами своєї Помісної Церкви благодійників, які допомагають УПЦ.

Предстоятель Православної Церкви Молдови митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир вручив митрополиту Агафангелу орден святителя Гавриїла Бонулеску-Бодоні. У своєму слові владика Агафангел тепло подякував Предстоятелям та всім ієрархам, і підніс їм у дар ікони.